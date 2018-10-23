Коррупционный скандал с послом РК в Узбекистане Утембаевым не оставит отпечаток на Казахстане – МИД

Астана. 23 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Коррупционный скандал с послом РК в Узбекистане Ериком Утембаевым не оставит отпечаток на Казахстане, считает министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Мы активно работаем со всеми контролирующими органами, оказываем содействие их работе, а в данном конкретном случае (Е. Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере – КазТАГ) мы оказываем полное содействие нацбюро для полного и объективного расследования дела. Я не думаю, что это оставит отпечаток на Казахстане. Мы сами заинтересованы в прозрачном как расследовании, так и в недопущении таких случаев в будущем», — сказал К. Абдрахманов журналистам в кулуарах правительства во вторник.

Он добавил, что в МИДе получили предписание астанинского межрайонного суда о необходимости временного отстранения дипломата от должности.

«Этот случай связан с тем расследованием, которое ведется в отношении бывших сотрудников МИДа и подведомственных учреждений, поэтому в этой связи упоминается имя нашего посла в Узбекистане. Три года назад состоялось расширенная коллегия, на которой Нурсултан Назарбаев дал поручение по приведению в порядок, в том числе финансово-хозяйственной деятельности в министерстве», — объяснил министр.

В целом он заверил, что в ведомстве принимаются все превентивные меры в части противодействия коррупции и недопущения противоправных действий со стороны госслужащих.

Напомним, 16 октября сообщалось, что в хищении бюджетных средств в особо крупном размере подозревается посол Казахстана в Узбекистане Е. Утембаев. Ущерб от его незаконных действий превысил Т140 млн. По версии следствия, дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства РК в Узбекистане.

23 октября указом главы государства Е. Утембаев временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.