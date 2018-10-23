Журналисты должны решать, отвечаю ли я умно – министр Абаев

Астана. 23 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев считает, что это журналисты должны давать оценку, отвечает ли он «умно» на вопросы.

«Наверное, говорить о том, отвечаю ли я умно, не я должен решать – в первую очередь журналисты. По поводу того, что вы говорите (про умные вопросы и ответы — КазТАГ), я уже комментировал. Относительно умных вопросов и умных ответов, за это в журналистской сфере ответственность несу и я, как министр. Поэтому этими вопросами будем заниматься», — сказал Д. Абаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

Эти меры, по его словам, включают в себя обучение и повышение квалификации журналистов, а также повышение квалификации всех ответственных органов, которые работают с журналистами.

«Они в силу своих обязанностей должны будут отвечать за взаимодействия с журналистами», — заключил Д. Абаев.

Напомним, 12 октября на форуме для молодых журналистов Jas Qalam министр Д. Абаев сделал неоднозначное заявление, касающееся профессионализма журналистского цеха. По его мнению, необходимо признать, «что последние 15 лет, возможно, журналистика в каких-то сферах потеряла остроту или наоборот переточила свое перо, из одной крайности в другую». Заявление уже раскритиковали представители профессионального сообщества, а председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев расценил высказывание главы МИК РК как некорректное.