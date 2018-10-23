Свыше 2 тыс. автобусов задействуют в казахстанской системе диспетчеризации межобластных и международных перевозок

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Астана. 23 октября. КазТАГ — Свыше 2 тыс. автобусов задействуют в системе диспетчеризации межобластных и международных пассажирских перевозок Казахстана до конца 2019 г., заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«В сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пилотном режиме запущена система диспетчеризации межобластных и международных пассажирских перевозок. До конца 2019 г. система будет введена в эксплуатацию и подключены свыше 2 тыс. автобусов, задействованных на межобластных и международных перевозках пассажиров по 416 маршрутам», — сказал Ж.Касымбек на заседании правительства во вторник.

Как он отметил, основной задачей системы является обеспечение соблюдения графика, маршрута движения и регулярности, что непосредственно влияет на качество оказание услуг пассажирам.

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