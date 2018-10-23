О системе взимания платы на трех участках дорог республиканского значения рассказали в МИР РК

Астана. 23 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. О системе взимания платы на трех участках дорог республиканского значения рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«По развитию сети платных автомобильных дорог республиканского значения. В настоящее время введены в тестовую эксплуатацию система взимания платы на трех участках: Алматы – Капчагай, Алматы – Хоргос и Астана – Темиртау. (…) Также на участке Астана-Щучинск запущены системы для безостановочного проезда с использованием RFID-меток, реализованы сервисы безналичного способа оплаты PayWay.kz, интернет-банкинг, Qiwi-кошелек. Данный участок оснащен датчиками погоды и информационными табло для информирования водителей о погодных условиях, скоростном режиме и т.д.», — сказал Ж. Касымбек на заседании правительства во вторник.

Также он сообщил, что в январе 2019 года будет объявлен конкурс на установку системы платы на участках Шымкент – Актобе – Мартук (1628 км), Шымкент – Тараз – Кайнар (383 км) и Астана – Павлодар (430 км).

«В целом в 2020 году 17 участков протяженностью порядка 6,5 тыс. км будет охвачено системой взимания платы», — заключил Ж. Касымбек.