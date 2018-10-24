На неопределенный срок объявлен перерыв в суде по делу пластического хирурга, проводившего липосакцию погибшей гражданке Украины в Алматы

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Алматы. 24 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. На неопределенный срок объявлен перерыв в Алмалинском районном суде Алматы по делу пластического хирурга Дмитрия Писарева, проводившего липосакцию погибшей гражданке Украины Дане Агамурадовой.

«От адвоката (Д. Писарева – КазТАГ) поступила частная жалоба на постановление об отказе в прекращении дела в связи с истечением срока давности. (…) Уголовное дело направим в коллегию Алматинского городского суда для рассмотрения. Объявляется перерыв на неопределенное время, после возврата дела участникам будет уведомлено», — сказал судья Болатбек Загиев на заседании в среду.

Ранее судья отметил, что вынесенное на прошлом заседании им постановление обжалованию не подлежит. Однако адвокат, несмотря на это, все же намерен оспаривать отказ в прекращении дела.

Стоит отметить, что дело расследовалось 2 года из-за проведения экспертиз.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел еще в 2016 году. 34-летняя Д. Агамурадова скончалась после пластической операции – липосакция живота, спины и подтяжка кожи плеч. Операция проводилась в ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» хирургом Д. Писаревым. Его подозревают по ч. 3 ст. 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК РК. Известно, что операция проводилась с использованием «кустарного» аппарата, приспособленного для производства операции, под местной анестезией в неприспособленном для этого помещении – процедурном кабинете ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас». Смерть пациентки наступила от жировой эмболии (закупорка сосудов каплями жира).

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