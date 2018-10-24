«Суть всех модернизационных преобразований – повлиять на модели поведения казахстанцев». «Нормы Закона «О языках» содержат лазейки для двоякой интерпретации». «Почему съезд Комсомола привел к расколу в обществе?». «Педофилы и ювеналы идут рука об руку?»

Сетевой Казахстан 24 октября 2018г.

CAMONITOR . KZ . «Мадина Нургалиева: «Модернизационные подвижки уже видны»» — Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина НУРГАЛИЕВА — Практически все казахстанские эксперты – политологи, социологи, культурологи, психологи – убеждены, что модернизировать общественное сознание нужно, важно, но достаточно сложно. Стоит признать, что этот процесс безграничен в своих масштабах и времени, бесконечен в своем совершенствовании и реализации… Суть всех модернизационных преобразований – повлиять на модели поведения казахстанцев и их повседневные практики. В конечном итоге портрет гражданина Казахстана мог бы выглядеть так: конкурентоспособный, прагматичный профессионал с открытым сознанием, стремящийся к самосовершенствованию и сохранению национальной идентичности.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Язык до хайпа доведет? В Казахстане обсуждается сфера применения государственного и русского языков» — Хайп вокруг видеороликов на тему дискриминации по языковому принципу стал в Казахстане привычным явлением. Сложилась целая когорта «профессиональных скандалистов», которые периодически тестируют госучреждения, банки, авиакомпании, магазины и прочие организации на предмет владения их сотрудниками государственным языком. Турецкий поданный Огуз Доган – пожалуй, самый известный, но далеко не единственный из таких активистов. Однако на прошлой неделе сеть взорвал ролик-перевертыш: на этот раз в затруднительной ситуации оказались русскоязычные граждане. Как утверждает автор ролика, врач отказалась принять ребенка с острым отитом, поскольку мать разговаривала с ней по-русски… Таким образом, нормы Закона «О языках» содержат лазейки для двоякой интерпретации, а для языка законодательных актов подобная двусмысленность неприемлема – она и создают условия для конфликтных ситуаций и столкновений на языковой почве, поскольку каждый истолковывает закон в зависимости от своих представлений и убеждений.

INFORMBURO . KZ . «В Алматы праздновали 100-летие ВЛКСМ. Участники объяснили, зачем это было нужно» — В Алматы в ГАТОБ имени Абая 20 октября праздновали 100-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Мероприятие прошло без анонсов в СМИ, но КНПК позже поделилась новостью об этом на своей странице в Facebook, чем вызвала критику в соцсетях. На 100-летие ВЛКСМ пригласили петь Розу Рымбаеву, Нагиму Ескалиеву, группу «Дос-Мукасан», Алибека Днишева и других. На празднование приехал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова, депутаты Мажилиса Парламента Куаныш Султанов, Серик Сейдуманов и много других известных деятелей. 29 октября текущего года такие же съезды пройдут в регионах Казахстана. Тем самым организаторы отмечают «историческую миссию» комсомола.

MATRITCA . KZ . Мурат АБЕНОВ – «Почему съезд Комсомола привел к расколу в обществе?» — Идея излишне помпезного празднования 100 летие ВЛКСМ оказалась ошибочной. Нужно было ограничится форматом закрытой тусовки старых друзей. Самая большая проблема это то, что в общественном мнении произошел серьезный раскол. В том числе и поколенческий, и идеологический. Признать ошибки — это тоже опыт и смелость. Нужно понять в чем возникли противоречия и как не допустить дальнейшего разрастания конфликта. Страна то у нас одна! Нет уже СССР.

TIME . KZ . «Инвесторам нужен комфорт» — Вчера глава кабмина Бакытжан САГИНТАЕВ поручил проверить условия, в которых живут инвесторы в Казахстане, вплоть до их обслуживания в местных ресторанах и оформления их чад в школы и детские сады. Озаботиться социально-бытовым положением инвесторов в стране заставила премьер-министра представленная на заседании статистика. Оказалось, что в этом году в пяти регионах произошло снижение доли частных инвестиций (в Астане на 1,9 процента, в Кызылординской области — на 3,6, в Актюбинской — на 6,3, в Северо-Казахстанской — на 9,9 и в Шымкенте — на 34,4 процента). И это несмотря на то, что для инвесторов в стране уже сделано немало.

«Семеро смелых» — Лидер коммунистов в мажилисе Айкын КОНУРОВ — о плюсах парламентского меньшинства — Семеро (именно столько депутатов-коммунистов в мажилисе. — О. А.) смелых (улыбается). Мы партия, которая стоит на абсолютно другой идеологической платформе, ее, кстати, понимают все люди, находящиеся на политическом Олимпе Казахстана. Никто не говорит нам, о чем надо заявлять. У нас есть политический курс, которым мы четко следуем. И ни разу не было, чтобы нам делали какие-то замечания или были какие-то последствия после некоторых наших выступлений.

«Увольнительная записка» — При реконструкции аэропорта Петропавловска украдено 68 миллионов тенге. Чиновникам, подписавшим фиктивные акты выполненных работ, грозит страшное наказание: их предлагают… уволить! В Службе экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с хищением средств при реконструкции аэропорта Петропавловска. Вдохнуть новую жизнь в воздушную гавань главного города СКО было решено еще при прежнем акиме Ерике СУЛТАНОВЕ. Он сумел пробить в госбюджете 7 миллиардов тенге, чтобы привести в порядок взлетно-посадочную полосу и терминал, и теперь из Петропавловска можно летать даже за рубеж. А после окончания реконструкции правоохранительные органы начали изучать, правильно ли были израсходованы средства, выделенные из республиканского бюджета.

CARAVAN . KZ . «Почему Путин так и не победил ИГИЛ и какова вероятность вторжения террористов в Казахстан, рассказал политолог» — Казахстанский политолог Ислам КУРАЕВ рассказал, из-за чего война с ИГИЛ может длиться десятилетиями, а также объяснил, почему Казахстан для сирийских террористов – неприступная крепость — Уже не первый раз говорю, что военные действия на территории РК точно невозможны в силу своей особенной географии и погодных условий, да и демография у нас не соответствует территории. Да, ландшафт нашего государства приспособлен к партизанской войне, но нужно знание региона, чего у ИГИЛ нет. Плюс ко всему наши города расположены слишком далеко друг от друга, растягивание фронта ничего не даст, нужна миллионная армия с тяжелой техникой. Попробуйте представить, что будет с людьми, которые всю свою жизнь провели в теплой Сирии, а после поехали в холодную Центральную Азию, где ветры отмораживают части тела. В Казахстане нет того количества людей, которые были бы сторонниками ИГИЛ, да и население наше их не поддержит, а без населения продвижение в города нереально.

Елена КОЭМЕЦ — «Нужны ли “динозавры”: почему электронный дневник Kundelik.kz не способен заменить бумажный» — Все чаще коллеги, знакомые обсуждают не мировые и казахстанские новости, стоимость барреля нефти, а электронный дневник. На память сохранила бумажные дневники сына. Теперь это уже “динозавры”. Листаю за второй, третий классы. На страницах – красным-красно. Зато сколько для меня полезной информации! “Больше читать вслух”, “Принести тетради”, “Разговаривает!”, “Плохо учит слова”, “Не работает на уроках, отвлекается”, “Нет домашнего задания”, “Обзывает детей”, “Поломал ободок Аяжан”, “Не готов”, “Нет обложек”, “Провести беседу о поведении в школе”, “Бегал по школе”, “Нет сменной обуви”… За каждый урок, за поведение выставлены оценки. Я вижу, что сын получил за изложение и пересказ текста, когда сдавал анализ на яйцеглист, а когда принес красный бантик на Всемирный день борьбы со СПИДом.

365 INFO . KZ . «Нацбанку надо не судиться со мной, а успокоить вкладчиков» — Предположения эксперта о том, что через пять лет у ЕНПФ начнутся проблемы с выплатой пенсий, Нацбанк не так давно назвал провокационными. Но Айман ТУРСЫНКАН от своих слов отказываться не собирается. И даже готова к иску регулятора. Свои расчеты она на днях еще раз подтвердила в публичном диалоге с управляющим директором АО «ЕНПФ» Мауленом УТЕГУЛОВЫМ. Пока никакой ответной реакции на выводы экономиста со стороны Нацбанка нет.

EXPRESS — K . KZ . «Санкционный смотритель» — Каковы перспективы экономических отношений России – крупнейшего партнера Казахстана – с США? А также как повлияет на курс тенге и взаимную торговлю между нашими странами провозглашенная Москвой дедолларизация? На эти и другие вопросы «Экспресс К» ответил Сергей ДОМНИН, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана — Американские санкции, конечно, влияют на эти процессы, но пока очень опосредованно, в основном через курс. Да, Вашингтон угрожает применить принцип экстерриториальности, то есть наказывать всех, кто ведет дела с подсанкционными компаниями, но на деле пока наказали только китайскую компанию, работающую с российской оборонкой. Вряд ли такие же проблемы возникнут у казахстанских горняков или энергетиков. Они точно не та цель, в которую метят американцы. Отсюда и многочисленные заверения американских официальных лиц, что антироссийские санкции Казахстана не коснутся. Скорее, нас коснутся накапливающиеся проблемы в российской и казахстанской экономиках, а санкции – это лишь один из катализаторов структурного кризиса, причины которого внутри стран.

REZONANS . KZ . «Педофилы и ювеналы идут рука об руку?» — На протяжении многих веков все традиционные правовые системы мира признавали уникальную роль семьи и родителей в жизни ребенка. Но с некоторых пор, ссылаясь на Конвенцию ООН по правам ребенка, якобы запрещающую физическое наказание ребенка, заговорили о том, что ребенка нужно защищать на уровне государственном, а не семьи. В Казахстане, например, по опыту 51 государства, которые приняли в своем законе запрет насилия над ребенком, собираются приравнять родительский шлепок к насилию над ребенком, и предусмотреть за это наказание вплоть до уголовного.

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