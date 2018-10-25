Экс-вице-президент США Байден получил две подозрительные посылки

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Алматы. 25 октября. КазТАГ — Экс-вице-президент США Джо Байден получил две подозрительные посылки, пишут «Известия».

«Бывшему вице-президенту США Д. Байдену отправили две подозрительные посылки. Содержимое посылок похоже на самодельные бомбы, которые были отправлены американским политикам и медийным персонам за последние несколько дней», — приводится информация NBC News, ссылающейся на источники в ФБР.

Как уточняется, первую посылку, адресованную Д. Байдену, обнаружили в г. Нью-Касл (штат Делавэр), вторую – конфисковали в г. Уилмингтон (штат Делавэр).

«Адресат не получил оба отправления, их перехватили правоохранители», — отмечается в сообщении.

По данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, Д. Байден лидирует по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии в 2020 году.

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Напомним, накануне, 24 октября, нескольким политическим деятелям поступили посылки со взрывными устройствами. Среди целей отправителей оказались, в частности, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент США Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и другие.

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