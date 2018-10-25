Алматы. 25 октября. КазТАГ — США ждут от Китая конкретных предложений по урегулированию торговых проблем, пишет ТАСС.

«Администрация США не намерена возобновлять торговые переговоры с Китаем до тех пор, пока Пекин не представит конкретные предложения по урегулированию тех проблем, которые вызывают озабоченность у Вашингтона», — говорится в четверг в сообщении со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как сообщается, переговоры были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая товаров на общую сумму в $200 млрд.

«Если Китай хочет, чтобы (на саммите «двадцатки» в конце ноября в Буэнос-Айресе – КазТАГ) встреча (резидента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина – КазТАГ) была результативной, для этого необходимо заложить основу. Если они не предоставят нам какой-либо информации, то трудно ожидать продуктивной встречи», — отметил высокопоставленный представитель администрации США.

Напомним, с 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Д. Трамп при этом выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.