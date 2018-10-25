На Т2 трлн вырос за девять месяцев 2018 г. объем выданных в Казахстане кредитов

Астана. 25 октября. КазТАГ – На Т2 трлн вырос за девять месяцев 2018 года объем выданных в Казахстане кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБРК).

«Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. Объем новых выданных кредитов за девять месяцев увеличился на 25,8% или Т2 трлн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 11,2% или Т1,1 трлн», — сообщил в четверг председатель НБРК Данияр Акишев в сенате парламента.

Ставка по тенговым кредитам предприятиям, по его словам, снизилась с 13,2% в начале года до 12,2% в сентябре 2018 года.

«Текущим приоритетом для НБРК является реализация поручений главы государства, данного в послании народу Казахстана. Совместно с правительством и банками мы готовы оперативно отработать механизмы предоставления ликвидности. Национальный Банк поддерживает параметры республиканского бюджета и продолжит принимать необходимые меры по обеспечению стабильности цен и стабильности на финансовом рынке», — заключил руководитель финансового регулятора.