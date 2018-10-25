Международная встреча по Сирии может пройти в Астане в ноябре-декабре 2018 г.

Алматы. 25 октября. КазТАГ — Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Астане в ноябре-декабре 2018 года, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«По заявлению представителей стран-гарантов «астанинского процесса», они намерены провести следующую встречу по урегулированию в Сирии в рамках этого формата в Астане. Время и повестка дня будут доведены до вашего сведения после получения окончательной информации от стран-гарантов», — приводит ТАСС слова К. Абдрахманова.

По его словам, «по предварительной информации, речь идет о конце ноября — начале декабря».

В итоговом коммюнике 10-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая прошла в Сочи, указывалось, что ее участники договорились провести следующую встречу в ноябре 2018 года.

Напомним, в Астане состоялись девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.