Чиновники не намерены закрывать на карантин детсад в Алматы после обнаружения туберкулеза у заведующей

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Детский ясли-сад 144, где у заведующей обнаружен туберкулез на карантин закрываться не будет, сообщили в департаменте охраны общественного здоровья (ДООЗ) Алматы.

«Вопрос наложения карантина в детском саду по данному случаю нами не рассматривается ввиду отсутствия необходимости и особенности инфекции, отличающейся от других инфекционных заболеваний, как например корь, ветряная оспа, гепатит и другие, при которых для разрыва эпидемической цепи распространения инфекции применяются меры карантина. Туберкулез тем и отличается от других инфекций, что относится к так называемым «медленным» инфекциям, то есть риск заражения при туберкулезе очень низкий»,- сказала руководитель ДООЗ Айзат Молдагасимова в пятницу.

Также она отметила, что с больной в детском саду контактировали 163 человека, из них 142 – дети.

«В домашнем очаге и в детском саду проводятся соответствующие противоэпидемические (профилактические) мероприятия в полном объеме, включающие медицинские обследования всех контактных по месту бывшей работы (142 детей и 21 работник) рентгенологически и реакцией Манту, а также дезинфекцию помещений пребывания больной», — добавила глава ДООЗ.

В ведомстве также заверили, что для заражения от больного туберкулезом нужен длительный и тесный контакт, так как у людей уже после одного года начинается формироваться приобретенный иммунитет, а в течение нескольких лет (до 6-7 лет) жизни работает иммунитет от вакцины БЦЖ, полученной в первые дни в родильном доме. Национальным календарем прививок нашей страны предусмотрена повторная прививка детей против туберкулеза в первом классе, но только тем, у кого еще не сформировался приобретенный иммунитет.

«В данное время проводится эпидемиологическое расследование всех обстоятельств заболевания туберкулезом с целью выявления источника инфекции, факторов передачи и прерывания путей передачи инфекции»,- добавили в ведомстве.

Вместе с тем, в департаменте заверили, что заведующая регулярно проходила профмедосмотры.

«Диагноз был установлен на днях при медицинском обследовании в Национальном центре фтизиопульмонологии, больная уже начала получать курс лечения. Ранее заболевшая работала заведующей детским садом. Установлено, что она проходила ежегодные профилактические медицинские осмотры, результаты были в норме. Последнее профилактическое медицинское обследование на туберкулез (флюороосмотр) прошла в апреле месяце 2018 года»,- отметили в ДООЗ.

Напомним, 26 октября стало известно, что туберкулез открытой формы обнаружен у заведующей детским ясли-садом №144 в Алматы. Всех детей направили на рентген-обследование. Заболевшая сотрудница детского сада написала заявление об увольнении.