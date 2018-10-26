Казахстанцы стали платить картами в полтора раза чаще

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов вырос на 70,7% до 550 млн транзакций, а сумма выросла на 45,5% до Т13,9 трлн, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБРК).

«За январь-сентябрь 2018 года объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 550,4 млн транзакций на Т13,9 трлн (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество транзакций увеличилось на 70,7%, сумма выросла на 45,5%). Доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла до 63,3% (в январе-сентябре 2017 года – 47,1%), доля объема безналичных платежей увеличилась до 30,2% (20,4%)», — говорится в сообщении финрегулятора, распространенном в пятницу.

В НБ РК уточнили, что сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 октября состояла из 10 тыс. банкоматов, 132 тыс. POS-терминалов. Число торговых предприятий, принимающих карточки по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросло на 3,7% до 77,2 тыс.

«Выпуск платежных карточек в Казахстане по состоянию на 1 октября осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 21,3 млн единиц», — отмечается в сообщении.