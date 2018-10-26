Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Алматы. 26 октября. КазТАГ — Главы министерств здравоохранения России и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медицинского и фармацевтического образования, научных исследованиях, при чрезвычайных ситуациях и по телемедицине, пишет ТАСС.

«На полях Глобальной конференции по медико-санитарной помощи меморандум подписали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

«Стороны намерены осуществлять сотрудничество по обмену опытом по цифровизации здравоохранения и телемедицине, разработке единых стандартов обмена данными в целях обеспечения взаимодействия систем для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», — говорится в тексте меморандума.

В дорожной карте по развитию сотрудничества между Россией и Казахстаном речь идет об обмене опытом в сфере медицинского и фармацевтического образования с «использованием современных технологий», а также о реализации совместных мероприятий для развития сотрудничества при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, ликвидации медико-санитарных последствий.