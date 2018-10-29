Moody’s присвоило рейтинг Baa3 номинированным в евро нотам правительства Казахстана

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Алматы. 29 октября. КазТАГ – Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) присвоило рейтинг Baa3 предложенным старшим необеспеченным нотам в евро, которые будут выпущены правительством Казахстана в рамках его мультивалютной программы среднесрочных нот в размере $10 млрд, сообщает агентство.

«Рейтинг Baa3 в Казахстане поддерживается очень низким уровнем государственного долга, очень высокой доступностью долга и значительными фискальными резервами, хранящимися в активах в иностранной валюте, которые обеспечивают значительный резерв от внешних потрясений. Эти сильные стороны кредита уравновешиваются относительно низким уровнем диверсификации экономики страны, низким – хотя и улучшающимся – институциональным потенциалом, относительно высокой долей долга в иностранной валюте, относительно слабым банковским сектором и риском преемственности президента», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября МИА КазТАГ сообщало, что министерство финансов Казахстана планирует заимствовать в евробондах для финансирования бюджета в 2018 году и выпустить государственные ценные бумаги на сумму $1,17 млрд на внешний рынок ссудного капитала.

3 октября министр финансов РК Алихан Смаилов подтвердил указанную информацию, сообщив о планах минфина выйти на рынок евробондов в ближайшее время «для того, чтобы привлечь в страну необходимое количество валюты, для того чтобы не поломать внутренний рынок и не сместить обменный курс валюты в ту или иную стороны».

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