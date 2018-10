Судя по информации российского посольства в Северной Корее, переговоры между заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хун Чолом и заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым намечены на понедельник

Издание Japan Times со ссылкой на информационное агентство Kyodo News опубликовало переданную из Москвы статью под названием «Senior North Korean diplomat arrives in Russia as possibility of Putin-Kim summit looms» — «Высокопоставленный северокорейский дипломат прибывает в Москву, в то время как наметилась вероятность проведения саммита Путина и Кима».

В ней говорится так: «В Россию приехала северокорейская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел. Возможно, она прибыла с целью осуществления подготовки к российско-северокорейской встрече на высшем уровне.

Убытие заместителя министра иностранных дел Син Хун Чола из Пхеньяна в субботу состоялось на фоне спекулятивных разговоров о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в не столь отдаленном будущем может отправиться с официальным визитом в Россию.

Судя по информации российского посольства в Северной Корее, переговоры между Сином и Игорем Моргуловым, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, намечены на понедельник.

Делегацию в аэропорту Пхеньяна провожал российский посол в Северной Корее Александр Мацегора.

При прибытии в международный аэропорт Пекина Син был встречен вопросами о цели его поездки в Россию. Но он оставил их без ответа.

Президент России Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына на официальную встречу, поскольку переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и Соединенными Штатами зашли в тупик.

Дипломатический источник в Пекине поведал о том, что Ким может посетить Россию в течение следующего месяца.

Пхеньян и Москва 12 октября отметили 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами».

Менее чем за год госсекретарь США Майк Помпео четыре раза посетил Северную Корею. После своей последней поездки в Пхеньян, состоявшейся в начале октября, он заявил о «существенном прогрессе» на переговорах с Ким Чен Ыном. Но эксперты не разделяют оптимистических оценок американского госсекретаря, полагая, что Пхеньян затягивает с выполнением данных ранее обещаний.

А у Вашингтона в складывающейся сейчас ситуации явно нет никаких реальных рычагов воздействия на северокорейское руководство. Конечно, он может выйти из переговорного процесса и вернуться к проведению политики, направленной на удушение этой страны при помощи экономических санкций и принуждение ее к денуклеаризации уже с позиции силы.

Но такой выбор не гарантирует скорых результатов, которыми администрации Дональда Трампа хотелось бы заручиться в ожидании так называемых «промежуточных выборов», которые проводятся в середине срока деятельности каждого президента США и его команды. Нынче они должны состояться 6 ноября. Эти «промежуточные выборы» имеют решающее значение для администрации президента Дональда Трампа постольку, поскольку от их результата будет зависеть, смогут ли республиканцы сохранить большинство в Конгрессе. Прорыв на переговорах по денуклеаризации с Северной Кореей явилось бы большим подспорьем для них в деле борьбы за сохранение своих позиций в Сенате.

Поэтому представляется неудивительным то, что Майк Помпео склонен характеризовать малейшие подвижки к лучшему в ходе переговорного процесса как «существенный прогресс». Но вскоре после его такого бравурного выступления заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для того, чтобы добиться свертывания ядерных программ Пхеньяна. То есть администрация Дональда Трампа признает, что с этой задачей ей без помощи двух других крупнейших ядерных держав не справиться. Москва, похоже, готова пойти навстречу. Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил о необходимости восстановления формата шестисторонних переговоров.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.