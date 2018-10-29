Издание Japan Times со ссылкой на информационное агентство Kyodo News опубликовало переданную из Москвы статью под названием «Senior North Korean diplomat arrives in Russia as possibility of Putin-Kim summit looms» — «Высокопоставленный северокорейский дипломат прибывает в Москву, в то время как наметилась вероятность проведения саммита Путина и Кима».
В ней говорится так: «В Россию приехала северокорейская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел. Возможно, она прибыла с целью осуществления подготовки к российско-северокорейской встрече на высшем уровне.
Убытие заместителя министра иностранных дел Син Хун Чола из Пхеньяна в субботу состоялось на фоне спекулятивных разговоров о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в не столь отдаленном будущем может отправиться с официальным визитом в Россию.
Судя по информации российского посольства в Северной Корее, переговоры между Сином и Игорем Моргуловым, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, намечены на понедельник.
Делегацию в аэропорту Пхеньяна провожал российский посол в Северной Корее Александр Мацегора.
При прибытии в международный аэропорт Пекина Син был встречен вопросами о цели его поездки в Россию. Но он оставил их без ответа.
Президент России Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына на официальную встречу, поскольку переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и Соединенными Штатами зашли в тупик.
Дипломатический источник в Пекине поведал о том, что Ким может посетить Россию в течение следующего месяца.
Пхеньян и Москва 12 октября отметили 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами».
Менее чем за год госсекретарь США Майк Помпео четыре раза посетил Северную Корею. После своей последней поездки в Пхеньян, состоявшейся в начале октября, он заявил о «существенном прогрессе» на переговорах с Ким Чен Ыном. Но эксперты не разделяют оптимистических оценок американского госсекретаря, полагая, что Пхеньян затягивает с выполнением данных ранее обещаний.
А у Вашингтона в складывающейся сейчас ситуации явно нет никаких реальных рычагов воздействия на северокорейское руководство. Конечно, он может выйти из переговорного процесса и вернуться к проведению политики, направленной на удушение этой страны при помощи экономических санкций и принуждение ее к денуклеаризации уже с позиции силы.
Но такой выбор не гарантирует скорых результатов, которыми администрации Дональда Трампа хотелось бы заручиться в ожидании так называемых «промежуточных выборов», которые проводятся в середине срока деятельности каждого президента США и его команды. Нынче они должны состояться 6 ноября. Эти «промежуточные выборы» имеют решающее значение для администрации президента Дональда Трампа постольку, поскольку от их результата будет зависеть, смогут ли республиканцы сохранить большинство в Конгрессе. Прорыв на переговорах по денуклеаризации с Северной Кореей явилось бы большим подспорьем для них в деле борьбы за сохранение своих позиций в Сенате.
Поэтому представляется неудивительным то, что Майк Помпео склонен характеризовать малейшие подвижки к лучшему в ходе переговорного процесса как «существенный прогресс». Но вскоре после его такого бравурного выступления заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для того, чтобы добиться свертывания ядерных программ Пхеньяна. То есть администрация Дональда Трампа признает, что с этой задачей ей без помощи двух других крупнейших ядерных держав не справиться. Москва, похоже, готова пойти навстречу. Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил о необходимости восстановления формата шестисторонних переговоров.
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