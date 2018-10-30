Астана. 30 октября. КазТАГ – Проведение псевдолотерей под видом промоакций могут запретить в Казахстане, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса».

«В закон РК от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе» (…) п. 2 (на территории Республики Казахстан запрещаются – КазТАГ) ст. 6 дополнить пп. 7) следующего содержания: «7) организация и проведение азартных игр и (или) пари под видом розыгрыша призов, направленных на стимулирование продаж товаров (работ, услуг)», — говорится в представленном во вторник документе.

Как пояснили авторы поправок, деятельность псевдолотерей, организуемых различными организациями под видом стимулирования продажи своих товаров либо услуг, наносит ущерб интересам государства и организаторам игорного бизнеса.

«В лучшем случае это касается деятельности добросовестных компаний, проводящих лотереи для розыгрыша ценных призов или скидок в определенные периоды времени для стимулирования продаж. В худшем варианте, коммерческие и некоммерческие, а зачастую незарегистрированные на территории Республики Казахстан организации проводят лотереи и (или) розыгрыши якобы для стимулирования продажи своих товаров или услуг при том, что сама услуга или товар не представляют реальную ценность для конечных потребителей, а выступает лишь прикрытием для осуществления незаконной лотерейной или игорной деятельности», — говорится в обосновании к дополнению.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 13 ноября.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане планируют изменить определение «азартной игры», добавив уточнение, что предметом соглашения об азартной игре является выигрыш. Кроме того, с принятием поправок в республике могут создать центр учета ставок для формирования единой базы участников пари, а также для ведения единого учета и фискализации всех платежей.