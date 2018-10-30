Изменить определение «азартной игры» и создать центр учета ставок хотят в Казахстане

Астана. 30 октября. КазТАГ – Изменить определение «азартной игры» и создать центр учета ставок планируется в Казахстане, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса».

«В закон РК от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе» (…) в ст. 1 пп. 7) изложить в следующей редакции: «7) азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса по правилам, установленным организатором игорного бизнеса»; дополнить пп. 17-3) следующего содержания: «17-3) центр учета ставок – совокупность программного обеспечения и технических средств, подключенных посредством сетей связи к аппаратно-программному комплексу организатора игорного бизнеса и обеспечивающая регистрацию, учет ставок на пари, получение, хранение и учет информации об участнике пари, о коэффициентах на варианты исхода пари, об исходе события, о выигрыше и выплате по нему», — говорится в представленном во вторник документе.

В действующем законодательстве термин «центр учета ставок» отсутствует, а определение игорного бизнеса не уточняет, что предметом основанного на риске соглашения является именно выигрыш.

«Существенной проблемой государственного регулирования отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах букмекерских контор (в том числе в онлайн пространстве — это порядка 50-80% оборота). В связи с этим, предлагается создание центра учета ставок, при этом все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронные платежные системы должны учитываться в нем», — пояснили разработчики.

В качестве основных преимуществ центра учета ставок назвали единую базу участников пари, а также единый учет и фискализацию всех платежей.

«Единая база данных участников пари будет способствовать по введению всеобщего декларирования, введение процедуры самозапрета клиента на участие в пари по опыту Европейских стран, а также усилит меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (…) Единый учет и фискализация всех платежей, поступающих в букмекерские конторы, позволит исключить теневой оборот, повысит собираемость налогов, усилит взаимодействие и информационный обмен с комитетом по финансовому мониторингу, упростит контроль», — говорится в обосновании к документу.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 13 ноября.