В Казахстане запретили комплектовать школьные классы по степени развития обучающихся

Астана. 30 октября. КазТАГ — В Казахстане запретили комплектование школьных классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся, согласно приказу министра образования и науки РК Е.Сагадиева.

«Зачисление в число обучающихся производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что при приеме обучающихся в организации образования директора школ заключают с родителями или опекунами детей договоры на оказание образовательных услуг.

Также родители обучающегося вправе выбрать организацию образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка. В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием.

Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обязаны принимать в первый класс всех детей, независимо от уровня их подготовки.

«В первый класс зачисляются дети с шести лет и дети, которым до конца года исполнится шесть лет. Согласно приказу, при приеме детей в первый класс экзамены, тестирования, зачеты и конкурсы проводить нельзя. Исключение составляет прием детей в гимназии и лицеи. Если ребенок не прошел дошкольную подготовку и не посещал детский сад, он должен пройти подготовительные курсы до начала учебного года», — заключается в приказе.