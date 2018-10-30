Мухамедиулы уклонился от вопроса об отставке после задержания сотрудников минкультуры и спорта РК

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Астана. 30 октября. КазТАГ – Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы уклонился от вопроса об отставке после задержания сотрудников минкультуры и спорта, передает корреспондент агентства.

«Вчера мы специально собрали пресс-конференцию. Он (упоминавшийся по делу о коррупции ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев – КазТАГ) написал заявление на 10-дневный отпуск. Согласно закону, никакие меры не предпринимаются… Я еще раз говорю, мы действуем в рамках закона», — сказал журналистам А. Мухамедиулы, отвечая на вопрос об отставке, в кулуарах правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что упоминавшийся по делу ответсек минкультуры и спорта РК К. Уалиев взял отпуск без содержания. В целом, отмечалось, что на сегодняшний день на своих рабочих местах нет двух человек: К. Уалиев, находящийся в отпуске без содержания с 24 октября этого года, и директор департамента Еренай Даржибаев.

«Следственные органы обращались в минкультуры за материалами, изымали материалы, поэтому мы знаем (о ситуации). Я не могу озвучить (какие документы запрашивают), но мы оказываем всестороннее содействие. Но официального документа, что заведено уголовное дело, такого документа к нам не поступало», — объясняла директор департамента юридической службы министерства Кумис Сеитова на брифинге.

Напомним, 25 октября сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержан уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Е. Даржибаев, отвечающий в своем ведомстве за противодействие коррупции. Отмечалось, что поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников министерства культуры и спорта, в том числе Е. Даржибаева и ответсекретаря К. Уалиева. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.

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Согласно опубликованной ранее в республиканских СМИ информации, в одном из ресторанов Астаны по подозрению в получении взятки в размере $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К. Ботабай за заключение договора государственной закупки были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК – руководитель департамента Е. Даржибаев, ответственный секретарь У. Куатжан и еще пять сотрудников ведомства.

26 октября в пресс-службе суда Астаны в свою сообщили, что уполномоченный по этике министерства культуры и спорта РК Еренай Даржибаев взят под домашний арест сроком на два месяца – до 24 декабря.

В тот же день в национальном бюро по противодействию коррупции подтвердили факт задержания должностных лиц министерства культуры и спорта РК, однако не уточнили сколько человек было задержано или в отношении кого проводится досудебное расследование.

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