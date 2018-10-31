Причиной аварии «Союза» над Казахстаном назвали нештатную работу одного из датчиков

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Причиной аварии ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» над Казахстаном назвали нештатную работу одного из датчиков, сообщает ТАСС.

«Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — заявил в среду исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Напомним, корабль «Союз МС-10» потерпел крушение 11 октября на 165 секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ». После отключения двигательной установки второй ступени сработала система спасения, которая отделила космическую головную часть от второй и третьей ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат с экипажем благополучно приземлился в районе Жезказгана. В связи с аварией ракеты-носителя был пересмотрен и график космических экспедиций по программе снабжения и посещения МКС.

Запуск ГТК «Прогресс МС-10» будет осуществлен в рамках обеспечения программы МКС. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов: топливо для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.

31 октября министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов заявил, что Казахстан не будет предъявлять требований о возмещении ущерба из-за падения «Союза».