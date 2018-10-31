В УФСБ России произошел теракт: погиб смертник и пострадали трое сотрудников

Алматы. 31 октября. КазТАГ — Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в УФСБ по Архангельской области как террористический акт, сообщает ТАСС.

«В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Уточняется, что дело передано в Центральный аппарат СК.

Там добавили, что взрывное устройство в здание принес подросток, который при его подрыве погиб.

«По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Личность подростка установлена», — говорится в сообщении СК.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления, следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов.

«Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в СК.

Ранее в Информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что, «по предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью».

В результате взрыва получили ранения трое сотрудников УФСБ.