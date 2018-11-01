Больше 1 млн авто вторично зарегистрировали в Казахстане с начала 2018 г.

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Больше 1 млн авто вторично зарегистрировали в Казахстане с начала 2018 года, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

«В течение отчетного периода (с начала 2018 года – КазТАГ) органами адмполиции поставлено на учет 1 098 674 автотранспортных средства, что на 14,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 031 139 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 13,6% выше показателя годичной давности (907 633 единиц)», — сообщили в «КазАвтоПроме» в четверг.

В союзе уточнили, что вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 67 535 единиц, что на 24,5% выше аналогичного значения 2017 года.

«По итогам октября 2018 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 127 697 единиц, превысив прошлогодний результат на 16%. Из них 119 823 единиц составили перепродажи на вторичном рынке (+15,4% к результатам октября 2017 года)», — говорится в сообщении.

По результатам 10 месяцев 2018 года на территории Казахстана было зарегистрировано 47 электромобилей против 30 проданных годом ранее.

«Свыше двух третей (69%) транспортных средств, повторно зарегистрированных с начала 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (39,6% или 408 266 единиц), от 11 до 20 лет – 29,4% (303 463 единиц), от четырех до семи лет – 20,4% (209 922 единиц), от восьми до 10 лет – 5,5% (56 628 единиц), от одного года до трех лет – 4,5% (46 683 единиц), в возрасте менее одного года – 0,6% (6 177 единиц)», — уточнили в союзе.

Согласно сообщению, динамика сделок на автомобильном рынке «по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка».

«Доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 36% в январе-октябре 2017 года до 39,6% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от одного до трех лет – сократилась с 8,2% до 4,5%», — проинформировали в «КазАвтоПроме».

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 10 месяцев 2018, по информации союза, зафиксировано в Алматинской (157 826 единиц) области, в Шымкенте и Туркестанской области (151 184 единиц), а также в Алматы (127 459 единиц).

«Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (85 715 единиц; 21%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область и Шымкент (64 246 единиц; 15,7%) и г. Алматы (34 151 единиц; 8,4%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в Алматы (1 381 единиц; 22,4%), Астане (757 единиц; 12,3%), в Туркестанской области и Шымкенте (595 единиц; 9,6%)», — сказано в сообщении.