Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Четырехдневные каникулы ожидают казахстанцев на День независимости и Новый год.

Начнется декабрь с трехдневного отдыха. 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, но поскольку он выпадает на субботу, 3 декабря будет выходным днем.

Также с выходным днем совпадает День Независимости: 16 декабря (День Независимости – 16-17 декабря) выпадает на воскресенье, 18 декабря будет выходным днем, и отдых продлится с 15 по 18 декабря.

На Новый год казахстанцы отдохнут с 30 декабря по 2 января. Но поскольку 31 декабря – день рабочий, он переносится на субботу 29 декабря. Перенос утвержден постановлением правительства РК от 23 декабря 2017 года № 864 «О переносе дней отдыха в 2018 году».

В общей сложности казахстанцы отдохнут в декабре 13 дней.