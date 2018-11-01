Лишь на западе и юго-западе Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

Астана. 1 ноября. КазТАГ — Лишь на западе и юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, лишь на западе, юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, метель», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане переменная облачность, временами небольшой снег, туман, гололед, ветер северо-западный 9-14 м/с, днем -1-3. Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы переменная облачность, в конце дня дождь, ветер 2-7 м/с, +11+13.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается снег, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23 м/с, -3+2.

В Акмолинской области местами гололед, небольшой снег, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, -1-6.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются осадки, местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Кызылординской областях — местами гололед, +8+13, +5+10, +12+17 соответственно.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях — ночью небольшой снег, местами метель, гололед, ветер 15-20 м/с, 0-5 аналогично в двух регионах.

В Алматинской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются осадки, туман, в Карагандинской области местами гололед, +10+15, 0-5, 0-5.

В Мангистауском, Атырауском регионах ночью ожидаются небольшие осадки, +9+14, +4+9.

В Западно-Казахстанской области погода без осадков, +2+7. В Актюбинской области ночью небольшие осадки, -1+4.

В ближайшие сутки на отдельных реках востока, юго-востока и юга республики возможны подъемы уровней воды за счет прогноза осадков, на остальных реках республики будет наблюдаться колебание водности.