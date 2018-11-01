«В данное время через язык идет даже не выяснение, а выстраивание отношений между этническими группами. В частности, между русскими и казахами»

Сетевые СМИ о языковом вопросе

Сауле ИСАБАЕВА – «Хайп или здравый смысл? Осеннее обострение языкового вопроса» — Пример Огыз ДОГАНА оказался заразительным. В соцсетях появляется все больше видеороликов на тему дискриминации граждан по языковому признаку. Несмотря на то, что авторы этих сюжетов и те, кто активно их тиражирует, преследуют разные цели (защиту своих прав или банальный пиар), эффект у них одинаковый – обострение казахско-русского вопроса и раскол в обществе.

На уходящей неделе хайповыми стали сразу два видеоролика. На первом – действие разворачивается в бутике сумок, где известная павлодарская активистка Руза БЕЙСЕНБАЙ пытается добиться от продавца славянской национальности обслуживания на казахском языке. На другом – детский врач одной из клиник Аркалыка отказывается принимать ребенка с острым отитом из-за нежелания говорить с его матерью на русском языке. При этом все герои апеллируют к законам, и каждый считает, что правда на его стороне. По такому же принципу разделилось ФБ-сообщество, но здесь страсти кипят куда более серьезные – люди уже не стесняются в выражениях и переходят на оскорбления по национальному признаку.

Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог — Безусловно, подобные действия недопустимы. Ничего общего с продвижением и популяризацией казахского языка такие методы не имеют. На самом деле аналогичные случаи в информационном пространстве фиксируются сравнительно редко. Широкий резонанс становится возможным благодаря использованию социальных сетей и мессенджеров. Однако мы не знаем, какова реальная ситуация на бытовом уровне.

Очевидно, что назрела необходимость корректировки подходов в языковой и межнациональной политике. Сейчас превалирует помпезное восхваление достигнутого баланса за годы независимости. Власть продолжает работать с казахоязычной и русскоязычной аудиторией в параллельных режимах. В то время как требуется выработка новых сплачивающих основ. Идеология не должна идти вразрез с прагматизмом и объективной реальностью.

Арман КУДАБАЙ, журналист и блогер — Во всей этой ситуации больше всего меня удивляет молчаливая позиция юристов – они будто воды в рот набрали. А ведь даже не самый изощренный во всех законодательных перипетиях адвокат или даже нотариус среднего ранга может спокойно указать на нестыковки в аргументациях Догана и его «последователей». Напрашивается вывод: либо наши юристы не хотят вмешиваться в хайпово-онлайновые разборки, либо сами не прочь выдать желаемое за действительное.

На практике все эти эксцессы высветили одну большую проблему – полную неготовность Казахстана (как в целом, так и отдельных его субъектов хозяйствования) к провокационным акциям как внутри, так и извне. В итоге мы сталкиваемся с нелепыми ситуациями, когда гражданин другого государства учит казахстанцев их же законам… При этом фактически остаются без внимания призывы общественности к правоохранительным органам разобраться в «ярком» прошлом г-на Догана, да и вообще в истинных мотивах его пиар-акций на территории нашей страны. Новый «радетель языка» продолжает купаться в популярности, к нему выстраиваются толпы журналистов, в основном казахоязычных СМИ…

Думаю, многие со мной согласятся, что такими методами (а они действительно заразительны) вряд ли вообще возможно чего-то добиться. Угрозами наших людей учить язык не заставишь. А вот накалить обстановку – вполне возможно. Мы уже видим, как общество раскололось на два непримиримых лагеря, готовых бить друг другу морды в фойе учреждений. Возможно, это и есть главная цель «доганов»…

Бахытжан КОПБАЕВ, общественный деятель — Я сам всю жизнь обучался на казахском языке (в школе, университете, магистратуре), владею им в совершенстве и искренне радею за его развитие. Но при этом глубоко убежден, что это развитие должно происходить эволюционным путем, а не революционным. Язык никогда не завоюет свои позиции радикальными методами. Они могут вызвать у людей лишь отторжение.

Считаю, что казахский язык, в первую очередь, должен приобрести свое место на потребительском рынке. Пока у бизнеса не появится на него спрос, дальше он не продвинется. Нужно признать, что за 27 лет независимости ему так и не удалось стать деловым языком. Сам я бизнесмен, и вижу, как он вытесняется из этой сферы, причем не искусственным, а именно естественным путем.

Поэтому считаю, что мы должны воспитывать нашу молодежь в интернационализме, прививать ей толерантность, причем настоящую, человеческую, а не показушную. Ведь дети берут пример со взрослых. А национализм подпитывается как раз на бытовом уровне. Когда у необразованного человека заканчиваются доводы, он начинает оскорблять национальные чувства оппонента. Это одна из главных причин всех происходящих в стране межнациональных конфликтов.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Язык до хайпа доведет? В Казахстане обсуждается сфера применения государственного и русского языков» — Хайп вокруг видеороликов на тему дискриминации по языковому принципу стал в Казахстане привычным явлением. Сложилась целая когорта «профессиональных скандалистов», которые периодически тестируют госучреждения, банки, авиакомпании, магазины и прочие организации на предмет владения их сотрудниками государственным языком. Турецкий поданный Огуз ДОГАН – пожалуй, самый известный, но далеко не единственный из таких активистов.

Однако чтобы там ни говорили, слово не воробей – вылетит, не поймаешь. В сказанных в запальчивости словах врача из Аркалыка отчетливо прозвучал тезис «Казахстан – для казахскоязычных», подспудно присутствующий в бурных дебатах вокруг языкового вопроса и обнаруживающий глубокие противоречия между казахскоязычной и русскоязычной частью населения. Пожалуй, самым негативным последствием инцидента, участницы которого, кстати, быстро помирились, принеся друг другу публичные извинения, стало то, что, будучи обнародованным ведущими российскими СМИ под заголовками «В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью», он стал одним из самых читаемых и обсуждаемых событий недели. Например, на РИА «Россия Сегодня» новость набрала почти полмиллиона просмотров и вошла в топ.

Если присмотреться к этому и многим другим инцидентам на почве языкового вопроса и в целом к соответствующему общественному дискурсу, не трудно заметить, что конфликтность была заложена в расплывчатых и неопределенных формулировках законодательства, регулирующего языковой вопрос в Казахстане. Языковая политика в Казахстане регламентируется двумя документами – Конституцией и Законом «О языках в Республике Казахстан». Функционированию языков посвящена статья 7 Основного закона, в которой определен государственный статус казахского языка. Вместе с тем, в той же статье оговаривается, что «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык». В связи с этим принято считать, что русский язык имеет в Казахстане статус официального, однако, по сути, правовое содержание этого статуса в Законе не определенно. Закон «О языках в РК» содержит ряд противоречий и фигур речи, создающих условия для двойного толкования.

«Эксперты проанализировали серию сообщений о конфликтах казахов и русских» — «Возникает ощущение, что внутри Казахстана кто-то целенаправленно пытается поднять тему якобы ущемления прав русскоязычных», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Досым САТПАЕВ. Так он прокомментировал серию сообщений об инцидентах между этническими русскими и казахами. Политолог Аждар КУРТОВ видит в происходящем не провокацию внешних сил, а следствие внутренних проблем.

Инцидент на детской площадке, снятый на видео и попавший в прессу, – второй за последние дни подобный случай. В минувший четверг появились сообщения, что врач в детской поликлинике в Аркалыке (Кустанайская область) отказалась провести прием ребенка, потому что мать заговорила по-русски.

Досым САТПАЕВ отмечает: представление обеих случаев в качестве некоей тенденции похоже на спланированную провокационную кампанию. «Как выяснилось, та ситуация, которая была в случае с врачом, – это был фейк. То, что было выдано со стороны так называемой пострадавшей, было искаженной информацией», – подчеркнул казахстанский политолог. «Потом было озвучено то, что сообщил сам врач, и восстановлена полная картина того, как это произошло. Выяснилось, что ничего катастрофического не было, тем более речи не шло о каком-то межнациональном конфликте», – говорит эксперт.

Если речь идет об отношениях между различными этническими группами Казахстана (в частности, между казахским большинством и русскими, составляющими 20,6% населения республики), то можно сказать, что ситуация намного лучше, чем во многих других постсоветских странах, подчеркнул Сатпаев. «Но в отличие от многих стран Центральной Азии, того же Туркменистана, других постсоветских государств, эта проблема не настолько острая, во всяком случае, не на данный момент», – подчеркнул собеседник.

Иного мнения придерживается российский политолог Аждар Куртов. «Что же касается этих инцидентов, согласимся, что во многих странах мира – и в России – подобные инциденты все-таки случаются, когда бытовой национализм вырывается на поверхность. Но в Казахстане это происходит в последнее время с большей частотой», – сказал Куртов газете ВЗГЛЯД. Так, например, в феврале 2016 года в селе Бурыл Джамбульской области произошло столкновение между казахами и живущими в селе турками. За год до этого в Бостандыке (Южно-Казахстанская область) произошел погром местных таджиков. Справедливости ради, русско-казахские столкновения не фиксировались. При этом отмечается, что численность русского населения уменьшилась за счет выезда (на момент развала СССР русских в республике было 40%, в два раза больше нынешнего показателя).

«Не случайно, что эти инциденты сейчас происходят в непосредственном преддверии проведения в РФ очередного съезда соотечественников», – полагает Куртов. «Помимо чисто бытовых обстоятельств и глупости людей, которые в этом участвуют, эти инциденты направлены на то, чтобы продемонстрировать России, чтобы она «не заходила очень далеко», – считает он. – В Казахстане есть националистические силы, которые пугали и пять лет назад, и сейчас пугают местное население тем, что, возможно, российское руководство якобы вынашивает в отношении Казахстана те же планы, которые привели к переформатированию Крыма. Все время говорится, что Россия претендует на Северный Казахстан». Таких планов у России, безусловно, нет. «Тем не менее, спекуляция на эту тему постоянно в казахской националистической прессе происходит», – добавляет Куртов.

Маргарита НИКИТИНА — «Не молчи! Говори!» — Толганай УМБЕТАЛИЕВА, политолог — На мой взгляд, языковой вопрос, это повод для того, чтобы поговорить о взаимоотношениях между этническими группами. И он очень сильно замалчивается. Мы, наше общество, считаем эту тему табу. Мы боимся, что если мы об этом прямо будем говорить, то это может привести к конфликтам, к осложнениям межэтнической ситуации.

В данное время через язык идет даже не выяснение, а выстраивание отношений между этническими группами. В частности, между русскими и казахами. Это две крупные этнические группы, которым есть о чем поговорить. Но по мне было бы наиболее эффективно, если бы мы сели бы за стол переговоров и постарались не выговорить конфликт, а обсудить, как мы можем ситуацию позитивно решить. Я считаю, что Казахстан, это не только государство для казахов, это государство для всех, кто живет в Казахстане. Поэтому мы должны учиться говорить друг с другом и договариваться.

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