Замглавы ДГД Астаны и сотрудники аэропорта задержаны по делу о контрабанде драгоценностей

Астана. 1 ноября. КазТАГ – Заместитель руководителя столичного департамента государственных доходов (ДГД) и сотрудники аэропорта задержаны по делу о контрабанде драгоценностей, сообщили в национальном бюро по противодействию коррупции (нацбюро) агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции (АДГСиПК).

«Задержаны заместитель руководителя ДГД г. Астаны, руководитель поста «Әуежай Астана» и главный специалист этого же поста. Должностные лица подозреваются в получении взятки от физических лиц за неосуществление таможенного контроля по контрабандному ввозу ювелирных изделий», — сообщили представители нацбюро в четверг.

Они уточнили, что суд уже санкционировал арест подозреваемых.

«Расследование продолжается», — добавили в АДГСиПК.