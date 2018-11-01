Замглавы ДГД Астаны и сотрудники аэропорта задержаны по делу о контрабанде драгоценностей

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Астана. 1 ноября. КазТАГ – Заместитель руководителя столичного департамента государственных доходов (ДГД) и сотрудники аэропорта задержаны по делу о контрабанде драгоценностей, сообщили в национальном бюро по противодействию коррупции (нацбюро) агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции (АДГСиПК).

«Задержаны заместитель руководителя ДГД г. Астаны, руководитель поста «Әуежай Астана» и главный специалист этого же поста. Должностные лица подозреваются в получении взятки от физических лиц за неосуществление таможенного контроля по контрабандному ввозу ювелирных изделий», — сообщили представители нацбюро в четверг.

Они уточнили, что суд уже санкционировал арест подозреваемых.

«Расследование продолжается», — добавили в АДГСиПК.

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