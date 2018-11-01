Гололед и метель ожидаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях

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Астана. 1 ноября. КазТАГ – В Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ожидаются гололед и метель, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 ноября в Костанайской области ожидается местами гололед, низовая метель, туман, юго-западный ветер 15-20 м/с. Также 2 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед, метель», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В Петропавловске 2 ноября ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, гололед.

Также 2-4 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 2, ночью 3 ноября порывы 25 м/с. В Астана 2 ноября ожидается низовая метель, днем 2, сутки 3 ноября юго-западный ветер 15-20 м/с, 3-4 ноября гололед.

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