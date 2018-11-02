Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Индекс мировых цен на сахар вырос на 8,7%, сообщает пресс-служба продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Индекс цен на сахар в ФАО вырос на 8,7%, главным образом в результате негативных прогнозов на урожай вследствие неблагоприятных погодных условий в Индии и Индонезии, а также свидетельствах о растущей доле урожая сахарного тростника в Бразилии, используемого для производства этанола», — сообщили в ФАО в пятницу.

Международные цены на продовольственные товары, по данным организации, упали в октябре до самого низкого уровня с начала мая, при этом падение цен на молочные продукты, мясо и растительные масла более чем компенсировало рост цен на сахар.

«Индекс продовольственных цен ФАО, показатель ежемесячного изменения международных цен на корзину основных продовольственных товаров, в октябре составил 163,5 пункта, что на 0,9% меньше, чем в сентябре, и на 7,4% ниже аналогичного показателя год назад», — уточнили в ООН.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в целом снизился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и находится на уровне на 34% ниже своего пикового значения, зарегистрированного в феврале 2014 года.

«Ослабление цен отражает увеличение экспортных поставок по всем основным молочным продуктам, особенно из Новой Зеландии», — пояснили в организации.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 2% с сентября в результате того, что цены на яйца, свинину, говядину и домашнюю птицу упали на фоне обильных экспортных поставок.

«Индекс цен на растительные масла ФАО снижается уже девятый месяц подряд и в октябре упал на 1,5%, достигнув своего самого низкого значения с апреля 2009 года», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что последний спад был главным образом обусловлен слабым глобальным спросом на пальмовое масло и наличием крупных запасов в основных странах-экспортерах. Цены на соевое масло, по данным организации, несколько увеличились.

«Индекс цен на зерновые ФАО восстановился, поднявшись на 1,3% с сентября, в основном вследствие укрепившихся котировок на кукурузу из Соединенных Штатов Америки. Цены на рис, напротив, упали, что частично было обусловлено колебаниями курсов валют, снижением котировок риса японских и ароматных сортов и конкуренцией между экспортерами», — говорится в сообщении.