В ООН готовы помочь ОДКБ в проведении миротворческих учений

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – В Организации объединенных наций (ООН) готовы помочь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в проведении миротворческих учений, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«ООН заинтересована в использовании миротворческого потенциала ОДКБ в своих операциях, прежде всего, в его полицейской компаненте. Мы со своей стороны готовы предоставить помощь ОДКБ в проведении соответствующих учений по миротворческой тематике», — сказал помощник генерального секретаря ООН Карлос Умберто Лойти, который прибыл в качестве наблюдателя на учения «Нерушимое братство-2018» в Россию.

Он добавил, что ООН намерено просить секретариат ОДКБ сформировать группу экспертов для ознакомления с работой департамента по поддержанию мира секретариата ООН, изучения методики проведения анализа обстановки и принятия решений на проведение миротворческих операций.