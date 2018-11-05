Иран открыт к диалогу с США в случае приверженности Вашингтона своим обязательствам – Рухани

Алматы. 5 ноября. КазТАГ — Президент Ирана Хасан Рухани в обращении к президенту Соединенных штатов Дональду Трампу заявил, что если США будут выполнять свои обязательства, Иран готов вести переговоры с ними, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

«В прошлом месяце, когда я прибыл с визитом в Нью-Йорк, президенты четырех стран попросили меня провести переговоры с президентом США Д. Трампом. Переговоры не осуществляются посредством третьих стран. Иран готов вести переговоры с любой страной, если она привержена своим обязательствам», — заявил Х. Рухани в понедельник на заседании с заместителями и старшими руководителями министерства экономики и финансов Ирана.

«К счастью, сегодня США более изолированы из-за выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вот, посмотрите, сколько стран поддерживает действие США, и кто выступает против них», — цитирует его слова IRNA.

«Некоторые думают, что мы потерпели неудачу из-за выхода США из СВПД, но это не так. Мы добились успеха, по крайней мере, политически. Доказательством этого служит поддержка сохранения СВПД подавляющим большинством стран мира, за исключением двух или трех стран. Это для нас дипломатическим достижением считается», — отметил Рухани.

Как сообщалось ранее, президент США Д. Трамп анонсировал введение 5 ноября новых жестких санкций против Ирана.

Вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вступает в силу сегодня, 5 ноября.

Новая волна рестрикций затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

ИрТАГ, отмечает, что Иран ранее категорически отрицал возможность любых переговоров на тему СВДП.