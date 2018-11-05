На 7% уменьшились совокупные активы «Цеснабанка» за девять месяцев 2018 года

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – На 7% уменьшились совокупные активы АО «Цеснабанк» за девять месяцев 2018 года, сообщается в отчете представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за III квартал по консолидированной финансовой отчетности по ряду выпусков облигаций и купонных облигаций в пределах третьей и четвертой облигационных программ банка, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«По состоянию на 1 октября совокупные активы эмитента составили Т2 129 977 млн и снизились по сравнению с началом года на 7%. Снижение активов произошло преимущественно за счет сокращения кредитного портфеля», — говорится в представленном в понедельник документе.

По данным представителя держателя облигаций, за отчетный период кредиты, выданные клиентам, уменьшились на 21,8% до Т1 413 854 млн; кредиты, выданные корпоративным клиентам, снизились на 16,9% до Т1 498 816 млн; кредиты, выданные розничным клиентам – на 8,9% до Т170 599 млн.

«Резервы под обесценение кредитного портфеля выросли на 39,7% до Т255 561 млн. Портфель ценных бумаг эмитента за отчетный период сократился на 3,9% до Т168 066 млн. Денежные средства и их эквиваленты выросли на 89,7% и составили Т249 106 млн. Уровень ликвидных активов, таким образом, по нашим расчетам увеличился с 9,7% от активов до 15% от активов. Также наблюдался значительный рост прочих активов – с Т15 369 млн до Т179 099 млн за счет дебиторской задолженности Фонда проблемных кредитов (ФПК)», — говорится в сообщении.

При этом обязательства банка за отчетный период уменьшились на 7,9% и составили Т1 905 316 млн.

«Текущие счета и депозиты клиентов снизились на 3,7% до Т1 621 126 млн. Доля текущих счетов и депозитов клиентов в общих обязательствах эмитента на 1 октября составила 67,5%, уменьшившись с 81,4% на начало 2018 года. Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов выросли в 2,8 раза и составили Т307 385 млн. Собственный капитал эмитента за отчетный период вырос на 1,2% и составил Т224 661 млн. Рост собственного капитала произошел в основном ростом за счет роста акционерного капитала на 37,9% до Т128 266 млн», — сказано в отчете.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Цеснабанк» занял у Национального банка Казахстана (НБРК) $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и правительство.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

19 октября стало известно, что долг АО «Цеснабанк» перед НБРК вырос до Т200 млрд.