Уральскую железнодорожную больницу планируют ликвидировать

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Астана. 5 ноября. КазТАГ – Уральскую железнодорожную больницу планируют ликвидировать, сообщается в проекте постановления правительства Казахстана.

«Ликвидировать ТОО «Уральская железнодорожная больница» комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Казахстан. Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке оставшееся имущество после ликвидации товарищества принять в республиканскую собственность», — говорится в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 16 ноября.

Напомним, 17 августа в министерстве финансов сообщали, что Уральскую жд-больницу выставят на торги за Т860 тыс. По условиям тендера, новый владелец медучреждения должен был сохранить профиль его деятельности в течение пяти лет.

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