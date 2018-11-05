Уполномоченный орган в сфере общественных советов может появиться в Казахстане

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Уполномоченный орган в сфере общественных советов (ОС) может появиться в Казахстане, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов».

«Законопроектом предлагается определение «уполномоченного органа в сфере общественных советов» как центрального исполнительного органа Республики Казахстан, осуществляющего руководство и межотраслевую координацию в сфере общественных советов», — говорится в концепции законопроекта.

В компетенцию уполномоченного органа предлагают включить «разработку и утверждение типового положения об ОС, регламентирующего деятельность ОС по реализации полномочий; типовых требований к порядку организации и проведения общественного мониторинга, общественных слушаний, общественной экспертизы, заслушивания отчета о результатах работы государственного органа».

«Таким образом, предлагается исключить компетенцию правительства по утверждению типового положения об ОС, типовых требований к порядку организации и проведения общественных слушаний», — пояснили авторы концепции.

Кроме того, «в целях осуществления ежегодного мониторинга состояния и тенденций развития ОС, выработки предложений по его работе и развитию» разработчики законопроекта предлагают ввести практику разработки и издания национального доклада об ОС.

«В этой связи планируется введение ежегодного отчета, содержащий анализ состояния и деятельности ОС, предложения по совершенствованию работы ОС. Национальный доклад будет вноситься президенту Республики Казахстан уполномоченным органом в сфере ОС. Также координация подготовки и издания данного национального доклада будет закреплена за уполномоченном органом в сфере ОС», — сказано в документе.

Также законопроект предполагает изменение пропорционального соотношения представителей государственных органов и гражданского общества в составе рабочих групп по формированию ОС и составе ОС, а также закрепление количественного состава членов ОС. В частности, планируется, что представительство от госорганов в составе рабочей группы по формированию ОС и в составе ОС в случае принятия закона не будет превышать 1/10 от общего числа членов рабочей группы и членов ОС, а число представителей гражданского общества будет составлять не менее 9/10 от общего числа рабочей группы и состава ОС.

«Предлагается регламентация в законе РК «Об общественных советах» дополнительных выборов и ротации членов ОС. Дополнительные выборы на оставшийся срок полномочий прекративших полномочия членов ОС будут проводиться в случаях: прекращения полномочий члена ОС, представляющего гражданское общество; необходимости увеличения численности ОС (не более чем на одну треть от количественного состава ОС)», — сказано в концепции.

В министерстве общественного развития РК пояснили, что законопроект «разработан на основании анализа деятельности общественных советов, проведенного министерством, а также социологических исследований, правоприменительной практики, международного опыта, правового мониторинга, рекомендаций международных экспертов», в том числе организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и предложений ОС.

«Законопроектом предлагается сформировать оптимальную модель общественных советов, которая обеспечит их организационную эффективность, демократичность, гласность, прозрачность», — уточнил в пояснительной записке к документу вице-министр общественного развития Сергей Коновалов.

Разработка законопроекта, по его словам, «потребует дополнительного выделения финансовых средств из республиканского и местных бюджетов на организационное обеспечение деятельности общественных советов соответствующего уровня». Он отметил, что «разработаны финансово-экономические расчеты по расходам».

«Принятие законопроекта позволит: продолжить процесс вовлечения гражданского общества в обсуждение и принятии решений на республиканском и местном уровнях; дальнейшему развитию взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, и органов местного самоуправления с гражданским обществом; увеличить эффективность организации общественного контроля и обеспечения прозрачности деятельности центральных и местных исполнительных органов, и органов местного самоуправления», — добавил вице-министр.

Принятие проекта закона, как заверил он, «не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий».

«Основными целями принятия законопроекта являются дальнейшее развитие института общественных советов в Республике Казахстан, совершенствование механизмов вовлечения гражданского общества в принятии решений государственными органами всех уровней», — пояснил С. Коновалов.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 16 октября.