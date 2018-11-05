Восемь стран и территорий выведены из-под иранских «нефтяных» санкций — США

Алматы. 5 ноября. КазТАГ — Соединенные Штаты временно вывели из-под иранских «нефтяных» санкций Грецию, Индию, Италию, Турцию, Республику Корея, Японию, Китай, а также являющийся частью КНР Тайвань, пишет ТАСС.

«США сделают исключение (в рамках антииранских санкций) в отношении Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев», — отметил в понедельник на брифинге для иностранных журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Из-под антииранских санкции также вывели АЭС «Бушер» и два других ядерных проекта в стране.

«Мы решили предоставить временные и узконаправленные освобождения от санкций, позволяющие продолжение трех проектов в области нераспространения, которые в настоящее время реализуются. Это довольно сложная сфера — вопрос нераспространения. Есть три. «Бушер» является одним из трех», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Двумя другими проектами, которые он имел в виду, являются, скорее всего, работы на объектах в Араке и Фордо. АЭС в Бушере была создана Россией. Ядерное топливо на этот объект поставляют российские производители.

Как пообещал М.Помпео, правительство США обнародует подробную информацию, касающуюся трех проектов по нераспространению в Иране, немногим позднее.

«Мы представим полную справку на этот счет в ближайший примерно час или около того», — сказал госсекретарь.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. Параметры реконструкции объекта должны быть выработаны совместно с Китаем. Между тем в Фордо два каскада центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии реконфигурируются под производство стабильных изотопов для их использования в промышленных и медицинских целях.

Напомним, президент Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе Вашингтона из СВПД, который ограничил ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Д.Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.