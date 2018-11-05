В дни государственных праздников парковки в Алматы будут бесплатными

Алматы. 5 ноября. КазТАГ — Режим работы алматинских платных парковок остался прежним, сообщила пресс-служба ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис».

«В некоторых средствах массовой информации был опубликован материал, со ссылкой на пост блогера Дениса Кривошеева, в котором он утверждает, что оплачивать парковки необходимо и в ночное время. В связи с этим, «Алматы Паркинг» заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Режим работы «Алматы Паркинг» остался прежним: в будние и выходные дни с 08.00 до 19.00», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, с 19.00 до 08.00 парковки бесплатные.

При этом с мая 2018 г. в дни государственных праздников парковки также бесплатны, указали в сообщении.

«Также некоторые СМИ, ссылаясь на публикацию блогера, опубликовали непроверенную и недостоверную информацию, касательно продажи доли частному инвестору и выставления штрафов за неоплаченную парковку», — отметили в пресс-службе.

Согласно комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., утвержденный правительством РК, доля, принадлежащая управлению природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (30%), в проекте по эксплуатации парковочных зон, подлежит приватизации. Данные о приватизации объекта можно найти на сайте управления финансов г. Алматы, пояснили в сообщении.

Согласно правил продажи объектов приватизации, продажа доли осуществляется в форме торгов на веб-портале реестра государственного имущества, где может принять участие любое физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к сайту и электронно-цифровую подпись.

«Что касается штрафов за неоплаченную парковку то «Алматы паркинг», не уполномоченный орган и не выставляет предписания на штрафы. Согласно нормам действующего законодательства, а именно в соответствии со ст. 685 КоАП РК, дела об административных правонарушениях, указанных в ст. 597 КоАП РК рассматриваются органами внутренних дел», — уточнили в организации.

ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» — уполномоченная компания, в обязанности которой входит организация работы и обслуживание единой автоматизированной системы парковок г. Алматы.