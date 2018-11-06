1,5 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в финансовом секторе РК за девять месяцев 2018 года

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – 1,5 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в финансовом секторе Казахстана за девять месяцев 2018 года, сообщается в утвержденной Национальным банком РК (НБРК) стратегии кибербезопасности финансового сектора РК на 2018-2022 годы.

«Уровень правонарушений в финансовом секторе за последние три года вырос в пять раз. (…) Большая часть правонарушений, около 90%, приходится на правонарушения по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы) УК РК и по ч. 2 ст. 188 (кража, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций). По итогам девяти месяцев текущего года зарегистрировано 1,5 тыс. таких преступлений, однако до суда доходит считанное количество дел», — говорится в представленном во вторник документе.

Это, по данным НБРК, «связано с отсутствием механизмов и технических средств, позволяющих владельцам информационных систем обеспечить правильные сбор, сохранение (неизменности), обработку, анализ и предоставление правоохранительным органам и суду вещественных доказательств, а также проведение собственного расследования инцидентов кибербезопасности».

«Требуется регламентация процессов взаимодействия клиента с банком, банка отправителя с банком получателем средств, для случаев несанкционированного списания средств или несанкционированного осуществления денежных переводов», — отмечает финансовый регулятор.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что НБРК 29 октября утвердил стратегию кибербезопасности финансового сектора Казахстана на 2018-2022 годы.