Ринат Акбердин вошел в состав правления «Самрук-Энерго»

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Ринат Акбердин вошел в состав правления АО «Самрук-Энерго», сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Избрать в состав правления АО «Самрук-Энерго» управляющего директора по развитию и продажам Р. Акбердина. Определить срок полномочий вновь избранного члена правления до истечения срока полномочий правления в целом», — говорится в представленном во вторник решении холдинга.

До избрания в состав правления «Самрук-Энерго» Р. Акбердин с августа 2014 по июль 2018 года занимал пост первого заместителя председателя правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», а еще раньше был управляющим директором АО «Казахтелеком» и заместителем председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

Холдинг «Самрук-Энерго» был создан в 2007 году. Основная задача компании – обеспечение энергетической безопасности Казахстана. Единственным акционером холдинга является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».