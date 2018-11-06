Астана. 6 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Казахстанскую бюджетную авиакомпанию планируют запустить в мае 2019 года, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Президентом поручено создать лоукост-компанию, то есть низкобюджетную компанию или бюджетную. В мае месяце по планам Air Astana эта компания уже начнет работать. Мы планируем, что Air Astana за полгода создаст компанию», — сообщил Ж. Касымбек в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, похожая практика используются многими мировыми авикомпаниями, и соответствующее решение о создании отечественной бюджетной компании уже принято советом директоров компании Air Astana.

«Сегодня все крупные авиакомпании имеют соответствующее бюджетное подразделение, это имеет и Lufthansa, British Airways, российский «Аэрофлот». Например, авиакомпания «Победа» это лоукостер подразделения «Аэрофлота», — добавил министр.

Он также сообщил, что с 2019 года компанией будет приобретено порядка восьми новых судов, часть из которых пойдут на новую авиакомпанию.

«Смысл этой авиакомпании, почему она будет дешевле, количество посадочных мест, расстояние между креслами будет меньше, багаж будет идти отдельно. Сегодня в законодательстве в стоимость входит и багаж. Мы ожидаем, что цены значительно будут ниже. По данным авиакомпании Air Astana, сегодня средняя цена в направлении Астана-Алматы Т32-34 тыс., они ориентируется, что на Т16-18 тыс. стоимость билетов», — заявил Ж. Касымбек.

Напомним, 2 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с с министром по инвестициям и развитию Ж. Касымбеком, членом совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером поручил создать в республике бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.