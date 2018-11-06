Казахстанскую бюджетную авиакомпанию планируют запустить в мае 2019 года

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Астана. 6 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Казахстанскую бюджетную авиакомпанию планируют запустить в мае 2019 года, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Президентом поручено создать лоукост-компанию, то есть низкобюджетную компанию или бюджетную. В мае месяце по планам Air Astana эта компания уже начнет работать. Мы планируем, что Air Astana за полгода создаст компанию», — сообщил Ж. Касымбек в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, похожая практика используются многими мировыми авикомпаниями, и соответствующее решение о создании отечественной бюджетной компании уже принято советом директоров компании Air Astana.

«Сегодня все крупные авиакомпании имеют соответствующее бюджетное подразделение, это имеет и Lufthansa, British Airways, российский «Аэрофлот». Например, авиакомпания «Победа» это лоукостер подразделения «Аэрофлота», — добавил министр.

Он также сообщил, что с 2019 года компанией будет приобретено порядка восьми новых судов, часть из которых пойдут на новую авиакомпанию.

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«Смысл этой авиакомпании, почему она будет дешевле, количество посадочных мест, расстояние между креслами будет меньше, багаж будет идти отдельно. Сегодня в законодательстве в стоимость входит и багаж. Мы ожидаем, что цены значительно будут ниже. По данным авиакомпании Air Astana, сегодня средняя цена в направлении Астана-Алматы Т32-34 тыс., они ориентируется, что на Т16-18 тыс. стоимость билетов», — заявил Ж. Касымбек.

Напомним, 2 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с с министром по инвестициям и развитию Ж. Касымбеком, членом совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером поручил создать в республике бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.

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