Криминальным вмешательством объяснили один из двух фактов материнской смертности в Астане

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Одна из двух умерших в течение последних нескольких дней беременных женщин в Астане была госпитализирована после криминального вмешательства, сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения (УОЗ) Астаны Алия Рустемова.

«За последнее время у нас произошло две смерти женщин. Первый случай произошел 31 октября, второй случай 4 ноября. Первая смерть произошла на дому. Внезапная смерть на дому женщины 1986 года рождения при доношенном сроке беременности. Только при вскрытии судебно-медицинской экспертизы была установлена врожденная патология сосудов головного мозга, которая не была диагностирована при жизни. Во втором случае женщина 1980 года рождения поступила к нам уже почти умершая в агональном состоянии после криминального вмешательства», — сообщила А. Рустемова во вторник.

Чиновники от здравоохранения уверяют, что медицинская помощь была оказана в полном объеме.

«К сожалению, мы не боги и, несмотря на весь объем оказанной реанимационной помощи, женщина скончалась. Есть сведения, что данная беременность была незапланированная, нежеланная, вне брака. Беременность от родственников скрывалась. Женщина не была прикреплена ни к одной поликлинике: на учете по беременности не состояла, в медицинские организации не обращалась. Была она прописана у родственницы, однако по данному адресу она не проживала. Все время снимала квартиры, многократно по разным адресам», — заявила замглавы УОЗ.

В обоих случаях, по ее словам, проводилась судебно-медицинская экспертиза, результаты вскрытия будут озвучены после гистологического исследования.

«Сейчас департаментом полиции (по случаю с криминальным вмешательством – КазТАГ) проводится следственное мероприятие», — добавила А. Рустемова.

Главный внештатный акушер-гинеколог Астаны Иван Коркан заявил, что ребенок женщины, которая, по версии врачей, пыталась прервать беременность, умер еще до ее госпитализации.

«Женщина, которая поступила в агональном состоянии, в течение трех дней лежала дома, пила горстями обезболивающие, таблетки для прерывания беременности. Ребенок погиб еще дома. Он стал разлагаться в полости матки. Все это всасывалось в ее организм, и она поступила в родильный дом в тяжелейшем состоянии. У второй женщины остались двое детей на попечении безработного мужа», — сказал И. Коркан.