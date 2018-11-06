Переименование Костанайской области в Торгайскую аким региона не поддерживает

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов высказался против переименования региона в Торгайский.

«Я с таким письмом ознакомился. Лично мое мнение – я против. Костанай имел свое название, пусть останется Костанаем. У Костанайской области есть свое историческое название. Пока 17 человек подписали, но те, кого я спрашивал, говорят, что не подписывали. Среди них Сабыржан Ахметулы – человек, который раньше был акимом нескольких районов у нас, он сказал мне, что не подписывал такое письмо. Композитор Калибек Дерипсалдин, он тоже говорит, что не подписывал письмо. Поэтому, мне кажется, не нужно поднимать шум среди народа по этому поводу», — сказал А. Мухамбетов на брифинге во вторник.

По его словам, для решения подобных вопросов существуют определенные правила, должны пройти слушания.

«Конечно, посмотрим, но в целом озвучу мою позицию. Торгай – это районный центр, к нему все привыкли. Если бы, допустим, в 30-е годы или в 40-е Костанай носил бы название Торгай, то имело бы смысл начать работу по возвращению прежнего названия. А тут ситуация другая. Поэтому еще раз скажу, что я против», — уточнил А. Мухамбетов.