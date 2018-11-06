С «Цеснабанка» хотят снять обязательства по целевому использованию выданных через «Даму» средств Нацфонда

Астана. 6 ноября. КазТАГ – С АО «Цеснабанк» хотят снять обязательства по целевому использованию выданных через АО «Фонд развития предпринимательства (ФРП) «Даму» средств Национального фонда Казахстана, сообщается в проекте постановления правительства о внесении изменений и дополнений в постановление кабмина от 14 апреля 2014 года №354 «Об утверждении плана совместных действий правительства РК и Национального банка РК (НБРК) по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в обрабатывающей промышленности».

«В разделе «2. Механизмы достижения цели и реализации поставленных задач» ч. 3 изложить в следующей редакции: «Использование средств Национального фонда РК осуществляется путем обусловленного размещения средств АО «ФРП «Даму» в БВУ (банках второго уровня – КазТАГ) для финансирования субъектов МСП в обрабатывающей промышленности. Условие по целевому использованию не распространяется на займы, выданные АО «Цеснабанк», — говорится в документе.

Раздел 3 «Условия и механизмы обусловленного размещения средств в банках второго уровня» плана финансирования намерены дополнить формулировкой: «На займы, выданные АО «Цеснабанк», не распространяются: условие по целевому использованию; право АО «ФРП «Даму» требовать досрочного возврата займов БВУ; требования к БВУ по открытию счета в НБРК; требования к БВУ по предоставлению в АО «ФРП «Даму» отчета по целевому использованию размещенных кредитных средств».

Кроме того, согласно документу, ожидается, что на «Цеснабанк» не будут распространяться условия финансирования субъектов МСП.

«В разделе «7. Мониторинг»: дополнить ч. 8 следующего содержания: «Условия настоящего раздела не распространяются на займы, выданные АО «Цеснабанк», за исключением обязательства АО «ФРП «Даму» на регулярной основе осуществлять анализ финансово-экономического состояния БВУ, участвующих в реализации настоящего плана», — сказано в проекте постановления.

Схожие поправки, согласно которым на «Цеснабанк», в случае их принятия, не будут распространяться требования, предъявляемые другим банкам, намерены внести в постановления правительства «Об утверждении плана совместных действий правительства РК и НБРК по обеспечению финансирования субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности» от 5 декабря 2014 года №1276 и от 11 марта 2015 года №124.

Отметим, что документ представлен министерством национальной экономики Казахстана, при этом каких-либо пояснительных записок или справок-обоснований к нему ведомство не прилагает.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 19 ноября.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Цеснабанк» занял у Национального банка Казахстана (НБРК) $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и правительство.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

19 октября стало известно, что долг АО «Цеснабанк» перед НБРК вырос до Т200 млрд.

5 ноября сообщалось, что за девять месяцев 2018 года совокупные активы финучреждения снизились на 7% – до Т2 129 977 млн.