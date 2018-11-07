Преступлением назвал Назарбаев сознательное противостояние монополистов его посланию

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Президент РК Нурсултан Назарбаев, говоря о ситуации с тарифами на коммунальные услуги, назвал преступлением сознательное противостояние монополистов его посланию народу.

«Вместо того, чтобы снизить затраты населения по этим пунктам (снизить тарифы на коммунальные услуги за счет обновления сетей – КазТАГ), вот, что происходит. Это возможно по двум причинам. Или это сознательное противостояние посланию президента, чтобы принизить его, либо головотяпство, которое происходит в результате безответственности. Оба этих варианта, я считаю, преступления», — сказал Н. Назарбаев на заседании совета безопасности Казахстана.

Глава государства напомнил, что в 2009 году в Казахстане принята программа повышения тарифов за счет увеличения инвестиционной составляющей.

«Эта программа позволила с 2009 года заработать монополистам миллиарды для модернизации своего производства. Именно для улучшения всего фонда генерирующих мощностей, мы пошли на двукратное увеличение тарифов. Вместо того чтобы инвестировать и обновлять мощности на эти деньги, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая в стоимость услуг премии, бонусы своим работникам, вознаграждения по кредитам, необоснованно завышали производственные затраты», — добавил президент.

По словам Н. Назарбаева, проверка выявила ущерб населению со стороны энергопередающих компаний на сумму Т14 млрд, а также выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму Т15 млрд.