Астана. 7 ноября. КазТАГ – Сокращение водных ресурсов Казахстана на 25% прогнозируют к 2030 году, сообщает пресс-служба продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Среди угроз, наносимых в результате изменения климата аграрному сектору Казахстана – дефицит водных ресурсов, которые по прогнозам могут сократиться к 2030 году на 25%, что создаст дополнительную нагрузку в секторе и приведет к еще большей засушливости, особенно в южных и центральных областях Казахстана», — сообщили в ФАО в среду.

Другим ожидаемым воздействием изменения климата в организации назвали высыхание пастбищ и снижение доступа скота к источникам воды.

«Изменения погодных циклов также могут стать причиной весенних наводнений, проливных осенних дождей и ранних заморозков, что приведет к потерям урожаев. То есть укрепление устойчивости аграрного сектора к таким явлениям через нацеленные инвестиции, способствующие снижению уязвимости как в рамках страны, так и отдельных регионов, — является срочной задачей», — подчеркнули в сельхозорганизации ООН.

В ФАО подчеркнули, что сейчас задача адаптации к изменяющемуся климату является одним из ключевых приоритетов в мире. Климатические изменения, включая нарушение дождевых циклов, засухи, наводнения, а также распространение вредителей и заболеваний, по данным организации, как напрямую, так и опосредованно воздействуют на продуктивность сельского хозяйства.

«Ускорение внедрения климатических технологий представляет собой существенный шаг на пути к разрешению этих вызовов. Использование современных климатических технологий – это ключевой элемент перехода к более устойчивым системам производства продовольствия», — сказал экономист инвестиционного центра ФАО Нуно Сантос.

В тесном сотрудничестве с местными органами управления ФАО и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовали семинар, чтобы он был платформой для диалога всех заинтересованных сторон – частного сектора, правительственных учреждений, научно-исследовательских институтов, международных организаций и гражданского общества.

«Все они могут играть роль в поддержке процесса внедрения климатических технологий в Казахстане», — говорится в сообщении.

Участники семинара, по данным ФАО, отметили ключевые тенденции в области внедрения климатических технологий в агропродовольственном секторе Казахстана и сфокусировали внимание на выявление проблем и возможностей для инвестиций частного сектора в современные агропродовольственные технологии.

«Участники также поделились опытом и внесли предложения по преодолению трудностей и созданию благоприятного климата для частных инвестиций. На семинаре также обсуждались возможные сферы для общественной поддержки и сотрудничества с донорами и международными финансовыми учреждениями для ускорения внедрения технологий, поскольку стратегические альянсы и тесное сотрудничество между заинтересованными сторонами являются ключевыми составляющими для достижения целей устойчивого развития ООН к 2030 году», — добавили в ФАО.