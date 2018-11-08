Казахстанскому тяжелоатлету Денису Уланову вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016 в Рио

Астана. 8 ноября. КазТАГ — На Чемпионате мира-2018 по тяжелой атлетике в Ашхабаде казахстанцу Денису Уланову вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016 в Рио, сообщает Olympic.kz.

«Награда дошла до своего законного обладателя спустя более, чем два года. Официальная церемония состоялась непосредственно во время проведения мирового первенства, который собрал всю элиту современной тяжелой атлетики. Вручал медаль глава Международной федерации тяжелой атлетики и член МОК Тамаш Аян», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

На Олимпийских играх в Рио Д.Уланов завершил выступление в весовой категории до 85 кг на четвертой строчке. В сумме ему удалось поднять 390 кг. Ровно столько же было и в активе румына Габриэля Синкраяна. Казахстанец уступил только за счет более тяжелого личного веса.

Как стало известно позже, Г.Синкраян сдал положительный допинг-тест во время ОИ. Румынский штангист получил дисквалификацию, а его олимпийский результат был аннулирован. Таким образом, бронзовая медаль официально отошла Д.Уланову.

НОК Казахстана направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением провести церемонию на мероприятии IWF. В итоге МОК и IWF утвердили дату проведения вручения награды награждения на 7 ноября 2018 года во время проведения чемпионата мира.

«Целых два года ждал этого момента. Ощущения, думаю, не такие, как были бы на олимпийском пьедестале. Но все равно приятно, торжественно наградили. Даже подняли флаг. На душе стало приятно», — сообщил Д.Уланов.

Добавим, что на текущем ЧМ Уланов выступил в группе «В» весовой категории до 89 кг. Будучи травмированным, ему удалось поднять в сумме 352 кг. Это позволило ему занять 14-е место.

Не смотря на показанный результат, Уланов считается одним из фаворитов Олимпиады-2020.