В Астане обнаружили нарушения в порядке тарифообразования

Астана. 8 ноября. КазТАГ — Прокуратура Астаны обнаружила нарушения в порядке тарифообразования, сообщает пресс-служба столичного надзорного органа.

«Прокуратура Астаны провела проверку законности формирования тарифов на тепло и электроснабжение монополистами АО «Астана-Энергия», АО «Астана-РЭК» и АО «Астана-Теплотранзит» и ТОО «Астанаэнергосбыт». Установлено, что названные компании допускали многочисленные нарушения законодательства в сфере естественных монополий, производили нецелевое использование бюджетных средств, не исполняли инвестиционные программы», — говорится в распространенной в четверг информации.

Так, ТОО «Астанаэнергосбыт» при согласовании предельной цены с антимонопольным органом было указано, что приобретение 1 кВт/ч будет осуществляться за Т11,8. На самом деле, закуп производился в два раза дешевле.

Также, одним из действий субъекта монополии, причинившим убытки потребителям, признается неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных уполномоченным органом размеров.

«АО «Астана-Энергия» за 2017 год не исполнило статьи затрат на общую сумму Т474 млн. Вышеуказанная сумма должна быть компенсирована потребителям», — указывается в сообщении.

По результатам внесенных актов прокуратуры для трех монополистов введен временный компенсирующий тариф, снижающий цены на электричество и тепло на сумму Т1,2 млрд.

«В настоящее время тарифы на теплоснабжение снижены с Т3016,52 до Т2842,99 за Гкал и на электричество с Т14,59 до Т13,89 за кВт/ч», — добавляет пресс-служба.