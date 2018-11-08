Сахар по ряду оплаченных в 2018 году специальных инвестконтрактов хотят освободить от ввозных пошлин в РК

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Сахар по ряду оплаченных в 2018 году специальных инвестконтрактов хотят освободить от ввозных пошлин в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 14 января 2016 года №13 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций» в перечне приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденным указанным постановлением, примечание изложить в следующей редакции: «От ввозной таможенной пошлины не освобождается сахар белый (код ТНВЭД 170199). Освобождаются от таможенной пошлины объемы поставок сахара в рамках специальных инвестиционных контрактов, которые находятся на свободных складах или направляющиеся транспортом на свободные склады, по которым оплачены контракты до 3 августа 2018 года», — говорится в представленном в четверг документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 22 ноября.

Напомним, 13 сентября представители нескольких компаний заявили о том, что запасов сахара в стране осталось на 5-7 дней. По их данным, Россия не сможет экспортировать сахар ввиду низкого урожая, а отмена нулевой таможенной пошлины на ввоз сахара из-за пределов ЕАЭС увеличит его цену на 70-80%.

14 сентября в министерстве национальной экономики РК заявили, что в Казахстане имеются достаточные запасы сахара и сырья для его производства, добавив, что отмена временных льготных преференций в рамках ЕАЭС по беспошлинному ввозу сахара из третьих стран касается лишь нескольких компаний. Кроме того, в МНЭ заверили, что цена на сахар на рынке не поднимется.

Однако уже 2 октября первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев рекомендовал акимам областей Казахстана из-за ажиотажа закупить на свободные средства в стабилизационные фонды регионов до 10 тыс. тонн сахара, отметив, что на счетах социально-предпринимательских корпораций имеется Т5 млрд. Также он заверил, что МСХ РК для стабилизации цен на сахар разрабатывает отраслевую программу по развитию производства отечественного продукта.

3 октября стало известно о планах правительства по отмене ввозных пошлин на часть белого сахара в составе готовой продукции до 1 января 2019 года.

5 ноября в МНЭ РК сообщили, что с начала 2018 года сахар в Казахстане подорожал на 20,9%.