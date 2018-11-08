Экс-банкира Ертаева признали политическим беженцем в России – МВД РФ

Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Экс-банкира Жомарта Ертаева признали политическим беженцем в России, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Основания, условия и порядок признания беженцем на территории РФ определены Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах». Решением ГУ МВД России по г. Москве от 24 августа 2018 года Ертаев Жомарт признан беженцем на территории РФ как лицо, отвечающее критериям, определяющим понятие «беженец», — говорится в ответе на запрос агентства в четверг.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 1 Федерального закона «О беженцах», беженец — это лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследовании по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего обычного прежнего местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона «О беженцах» лицо, признанное беженцем, не может быть возвращено против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности при сохранении в данном государстве обстоятельств, послуживших основанием для признания беженцем, подчеркнули в сообщении.

«СЭД МВД №3/187715008160 от 10 октября 2018 года, учитывая положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», запрещающего передачу и распространение третьим лицам персональных данных без согласия субъекта персональных данных, включающего запрет либо ограничения на трансграничную передачу персональных данных, в том числе в целях защиты прав и законных интересов граждан, предоставление иной информации в отношении Ертаева Ж. не представляется возможным», — пояснили в МВД России.

Как сообщалось, Ж. Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве.

«По информации МВД Казахстана, формальный повод задержания такой: «Будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств», — говорилось в тексте заявления, переданного СМИ через адвоката банкира. Однако, как утверждает Ж. Ертаев, он «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета».

8 октября стало известно, что генеральная прокуратура России отказала в выдаче Казахстану Ж. Ертаева.

Ж. Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

«Прежде чем получить российское гражданство, он должен отказаться от гражданства Казахстана. На сегодняшний день такой информации к нам не поступало», — добавил официальный представитель МИД РК А.Смадияров.