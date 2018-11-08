Соглашение с Сербией о сотрудничестве в борьбе с преступностью намерен утвердить кабмин Казахстана

Астана. 8 ноября. КазТАГ – Соглашение с Сербией о сотрудничестве в борьбе с преступностью намерено утвердить правительство Казахстана, сообщается в проекте постановления кабмина.

«Утвердить соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенное в Астане 9 октября 2018 года», — говорится в представленном в четверг документе.

В рамках соглашения Казахстан и Сербия намерены совместно бороться с организованной преступностью; экстремизмом; терроризмом и его финансированием; преступлениями против личности, здоровья населения и нравственности; преступлениями, подготовленными или совершенными с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядовитых, ядерных, биологических и радиоактивных веществ; незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров; преступлениями, связанным с незаконной миграцией и торговлей людьми, человеческими органами, а также трудовой и сексуальной эксплуатацией; фальсификацией валюты, платежных средств, чеков и ценностей; незаконной торговлей культурным достоянием, имеющим историческую ценность; преступлениями против собственности; коррупцией; экономическими преступлениями.

«Целью данного проекта является установление договорной базы сотрудничества между Казахстаном и Сербией в сфере борьбы с преступностью. Актуальность соглашения связана с необходимостью создания правовых основ сотрудничества правоохранительных и специальных органов Казахстана и Сербии в борьбе с преступностью», — уточнил в пояснительной записке к документу министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

Согласно проекту другого постановления, центральными компетентными органами по данному соглашению от Казахстана планируют определить министерство внутренних дел, генеральную прокуратуру, комитет национальной безопасности, службу государственной охраны, национальное бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и службу экономических расследований комитета государственных доходов министерства финансов.

Проекты постановлений вынесены на публичное обсуждение до 22 ноября.