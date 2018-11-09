Втрое снизится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС с 2019 года

Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 2019 года будет понижен до 500 евро, сообщает ИА Regnum.

«С начала следующего года не будет облагаться пошлиной ввоз товаров для личных целей наземными видами транспорта на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг», — говорится в решении совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Согласно документу, в случае превышения установленных порогов потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Напомним, в настоящее время порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС физическими лицами на наземном транспорте составляет 1,5 тыс. евро, воздушным транспортом – 10 тыс. евро. Вес товаров при этом не должен превышать 50 кг.

Норма для перевозки товаров воздушным транспортом с 1 января 2019 года не изменится.