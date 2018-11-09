Экспертное мнение: Возможно, ограничения Россельхознадзора, введенные против двух казахстанских предприятий, имеют под собой реальную подоплеку

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Возможно, ограничения Россельхознадзора, введенные против двух казахстанских предприятий – ПК «Ижевский» и ТОО «Мясоперерабатывающий завод «Бижан», имеют под собой реальную подоплеку, предполагает управляющий партнер юридической компании «LZ & Partners Group» Лейла Зульфугарова.

«Если в распоряжение российской федеральной службы (Россельхознадзор – КазТАГ) поступили результаты лабораторных исследований, подтверждающие нарушение законных норм и требований, то их действия конечно оправданы. У них есть на это законные основания и компетенция», — прокомментировала Л. Зульфугарова для КазТАГ сообщение о том, что Россия временно ограничила поставки продукции двух казахстанских предприятий.

По ее мнению, теперь для оспаривания действий Россельхознадзора необходимо иметь доказательства полного соответствия продукции вышеуказанных предприятий законным нормам и требованиям.

«Если заявленные нарушения подтвердятся, то под угрозой, прежде всего, окажутся жизнь и здоровье казахстанских потребителей продукции этих компаний. Здесь уже говорить о «защите мундира» нашего производителя не имеет смысла. В том случае, если нарушения не подтвердятся повторной экспертизой, то тогда можно решать вопрос о защите добросовестного отечественного производителя», — уточняет Л. Зульфугарова.

Прежде всего, считает эксперт, сами производители должны быть заинтересованы в этом.

«Ведь речь идет не только о деловой репутации, но и о потере рынка сбыта, о значительном материальном ущербе и упущенной выгоде. Всегда есть два пути разрешения споров и разногласий. Возможно мировое урегулирование данного вопроса в ходе проведения профессиональных переговоров или обращение в судебные органы», — перечислила имеющиеся возможности Л. Зульфугарова.

Безусловно, уверена эксперт, это станет резонансным делом, поэтому нашей стороне и ее защите необходимо будет тщательно взвесить все имеющиеся доводы и доказательства, и действовать юридически грамотно и четко.

«А политические аспекты, конечно, имеют значение, но не должны влиять на правовую оценку ситуации. Нужно действовать строго в рамках закона, чтобы не получилось так, что наши отечественные производители не могут выдержать конкуренцию на российском рынке, поставляя некачественную продукцию, и прикрываются политическими мотивами», — заключила Л. Зульфугарова.